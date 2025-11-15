Randonnée au profit du Téléthon

Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Les Randonneurs du Chêne vous invitent à une randonnée solidaire de 8 kilomètres, sans difficulté et ouverte à toutes et à tous, avec ravitaillement à mi-parcours. Une matinée conviviale et sportive pour soutenir le Téléthon ! .

Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 16 08 19 14 lesrandonneursduchene@orange.fr

English : Randonnée au profit du Téléthon

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée au profit du Téléthon Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2025-11-03 par Yvetot Normandie Tourisme