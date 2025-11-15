Randonnée au profit du Téléthon Allouville-Bellefosse
Début : 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Les Randonneurs du Chêne vous invitent à une randonnée solidaire de 8 kilomètres, sans difficulté et ouverte à toutes et à tous, avec ravitaillement à mi-parcours. Une matinée conviviale et sportive pour soutenir le Téléthon ! .
Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 16 08 19 14 lesrandonneursduchene@orange.fr
