Randonnée au profit du Téléthon Chauvé
Randonnée au profit du Téléthon Chauvé samedi 6 décembre 2025.
Randonnée au profit du Téléthon
Complexe sportif du Pinier Chauvé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 13:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Chauvé se mobilise pour le téléthon ! Venez marcher ou courir pour la bonne cause !
Si vous souhaitez mettre vos baskets au profit de la bonne cause, rendez-vous au complexe sportif du Pinier départ libre entre 9h et 10h.
Au programme
deux parcours de 5km et 10km
à faire à son rythme
participation à partir de 5€ minimum
information auprès de l’association le pas Chauvéen
animation proposée au profit du Téléthon
Découvrez ici tous les évènements proposés à Chauvé. .
Complexe sportif du Pinier Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire leducodile@yahoo.fr
English :
Chauvé rallies for the telethon! Come and walk or run for a good cause!
German :
Chauvé mobilisiert sich für den Telethon! Kommen Sie zum Wandern oder Laufen für den guten Zweck!
Italiano :
Chauvé partecipa a Telethon! Venite a camminare o a correre per una buona causa!
Espanol :
¡Chauvé participa en el Telemaratón! ¡Ven y camina o corre por una buena causa!
L’événement Randonnée au profit du Téléthon Chauvé a été mis à jour le 2025-11-06 par I_OT Pornic