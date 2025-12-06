Randonnée au profit du Téléthon Chauvé

Randonnée au profit du Téléthon

Complexe sportif du Pinier Chauvé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 13:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Chauvé se mobilise pour le téléthon ! Venez marcher ou courir pour la bonne cause !

Si vous souhaitez mettre vos baskets au profit de la bonne cause, rendez-vous au complexe sportif du Pinier départ libre entre 9h et 10h.

Au programme

deux parcours de 5km et 10km

à faire à son rythme

participation à partir de 5€ minimum

information auprès de l’association le pas Chauvéen

animation proposée au profit du Téléthon

Complexe sportif du Pinier Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire leducodile@yahoo.fr

English :

Chauvé rallies for the telethon! Come and walk or run for a good cause!

German :

Chauvé mobilisiert sich für den Telethon! Kommen Sie zum Wandern oder Laufen für den guten Zweck!

Italiano :

Chauvé partecipa a Telethon! Venite a camminare o a correre per una buona causa!

Espanol :

¡Chauvé participa en el Telemaratón! ¡Ven y camina o corre por una buena causa!

