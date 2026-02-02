Randonnée au profit du Téléthon

Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Randonnée de 7 km environ autour d’Entragues avec un départ à 9h30 de la salle.

Pour eux qui le souhaitent un repas civet de sanglier (ou rôti de porc) est proposé à midi avec animation musicale

Les bénéfices seront entièrement reversés à l’AFM Téléthon. Chacun est remercié d’avance pour sa mobilisation .

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie

A 7 km walk around Entragues, starting at 9:30 am from the hall.

For those who wish, a civet de sanglier (or pork roast) meal is available at midday, with musical entertainment

L’événement Randonnée au profit du Téléthon Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-01-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)