Randonnée au profit du Téléthon Entraygues-sur-Truyère
Randonnée au profit du Téléthon Entraygues-sur-Truyère dimanche 15 février 2026.
Randonnée au profit du Téléthon
Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : Dimanche 2026-02-15
Début : Dimanche 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Randonnée de 7 km environ autour d’Entragues avec un départ à 9h30 de la salle.
Pour eux qui le souhaitent un repas civet de sanglier (ou rôti de porc) est proposé à midi avec animation musicale
Les bénéfices seront entièrement reversés à l’AFM Téléthon. Chacun est remercié d’avance pour sa mobilisation .
Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie
English :
A 7 km walk around Entragues, starting at 9:30 am from the hall.
For those who wish, a civet de sanglier (or pork roast) meal is available at midday, with musical entertainment
L’événement Randonnée au profit du Téléthon Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-01-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)