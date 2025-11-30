Randonnée au profit du Téléthon Salle des fêtes Fléac-sur-Seugne

Randonnée au profit du Téléthon

Salle des fêtes 1 place Pierre Sieur Dugua de Mons Fléac-sur-Seugne Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Bénéfices au profit du Téléthon

Début : 2025-11-30 09:00:00

Salle des fêtes 1 place Pierre Sieur Dugua de Mons Fléac-sur-Seugne 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Telethon benefit walk

German :

Wanderung zugunsten des Telethon

Italiano :

Camminata a favore di Telethon

Espanol :

Marcha a beneficio del Teletón

L’événement Randonnée au profit du Téléthon Fléac-sur-Seugne a été mis à jour le 2025-11-20 par Offices de Tourisme de Jonzac