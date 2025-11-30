Randonnée au profit du Téléthon Salle des fêtes Fléac-sur-Seugne
Randonnée au profit du Téléthon Salle des fêtes Fléac-sur-Seugne dimanche 30 novembre 2025.
Salle des fêtes 1 place Pierre Sieur Dugua de Mons Fléac-sur-Seugne Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Bénéfices au profit du Téléthon
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Salle des fêtes 1 place Pierre Sieur Dugua de Mons Fléac-sur-Seugne 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 95 40
English :
Telethon benefit walk
German :
Wanderung zugunsten des Telethon
Italiano :
Camminata a favore di Telethon
Espanol :
Marcha a beneficio del Teletón
