Randonnée au profit du Téléthon Le Mas Saint-Junien

Randonnée au profit du Téléthon

Le Mas Ancienne école du Mas Saint-Junien Haute-Vienne

À l’occasion du Téléthon, partagez un bel élan de solidarité lors de la randonnée du Téléthon !

Au départ de l’ancienne école du Mas, un parcours de 8 km vous attend pour prendre l’air, profiter de la nature et soutenir l’AFM Téléthon. L’association organisatrice, ADN, vous accueillera dès 14h dans une ambiance conviviale. Que vous veniez seul, entre amis ou en famille, c’est l’occasion parfaite de bouger pour la bonne cause.

La participation est fixée à 5 €… ou plus pour ceux qui souhaitent donner un coup de pouce supplémentaire. Enfilez vos chaussures de marche et rejoignez-nous chaque pas compte, et votre présence fait toute la différence ! .

