Randonnée au profit du Téléthon Le Mas Saint-Junien
Randonnée au profit du Téléthon Le Mas Saint-Junien dimanche 7 décembre 2025.
Randonnée au profit du Téléthon
Le Mas Ancienne école du Mas Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
À l’occasion du Téléthon, partagez un bel élan de solidarité lors de la randonnée du Téléthon !
Au départ de l’ancienne école du Mas, un parcours de 8 km vous attend pour prendre l’air, profiter de la nature et soutenir l’AFM Téléthon. L’association organisatrice, ADN, vous accueillera dès 14h dans une ambiance conviviale. Que vous veniez seul, entre amis ou en famille, c’est l’occasion parfaite de bouger pour la bonne cause.
La participation est fixée à 5 €… ou plus pour ceux qui souhaitent donner un coup de pouce supplémentaire. Enfilez vos chaussures de marche et rejoignez-nous chaque pas compte, et votre présence fait toute la différence ! .
Le Mas Ancienne école du Mas Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 41 44 07
English : Randonnée au profit du Téléthon
L’événement Randonnée au profit du Téléthon Saint-Junien a été mis à jour le 2025-11-28 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin