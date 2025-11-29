Randonnée au profit du Téléthon Vatan

Randonnée au profit du Téléthon

Début : Samedi 2025-11-29 10:00:00

Le comité des Fêtes de Vatan coorganise avec la Vatanaise de gymnastique volontaire et en collaboration avec la mairie du Vatan. Une randonnée pédestre au profit du Téléthon le samedi 29 novembre 2025.

Inscriptions sur place.

Départ et arrivée Place de la République.

Sous la halle au blé vente de boudin noir, crêpes, vin chaud et café.

Les bénéfices seront tous reversés au Téléthon. .

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 09 80 69

English :

The Comité des Fêtes de Vatan is co-organizing with the Vatanaise de Gymnastique Volontaire and in collaboration with the Mairie du Vatan. A hike in aid of the Telethon on Saturday, November 29, 2025.

German :

Das Festkomitee von Vatan organisiert gemeinsam mit der Vatanaise de gymnastique volontaire und in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeisteramt von Vatan. Eine Wanderung zugunsten des Telethon am Samstag, den 29. November 2025.

Italiano :

Il Comité des Fêtes de Vatan organizza insieme alla Vatanaise de Gymnastique Volontaire e in collaborazione con il Comune di Vatan. Una passeggiata a favore di Telethon sabato 29 novembre 2025.

Espanol :

El Comité des Fêtes de Vatan coorganiza con la Vatanaise de Gymnastique Volontaire y en colaboración con el Ayuntamiento de Vatan. Una marcha a beneficio del Teletón el sábado 29 de noviembre de 2025.

