Randonnée Auppegard Auppegard
dimanche 15 novembre 2026 · Auppegard
Informations pratiques
Auppegard
Randonnée Auppegard
Parking de l’Eglise Auppegard Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 09:30:00
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
Le Fitness Club de Longueville-sur-Scie vous propose une randonnée à Auppegard (10kms) le 15 novembre.
Le départ s’effectuera à 9h30 depuis le parking de l’église.
Réservation obligatoire / 5€ par personne.
Les chiens sont autorisés.
N’oubliez pas votre gourde ainsi qu’une bonne paire de tennis ! .
Parking de l’Eglise Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 87 16 06 fitnessclublongueville@gmail.com
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English : Randonnée Auppegard
L’événement Randonnée Auppegard Auppegard a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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