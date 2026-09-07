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AGENDA · Auppegard

Randonnée Auppegard Auppegard

dimanche 15 novembre 2026 · Auppegard

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Parking de l'Eglise
Ville
76730 Auppegard
Département
Seine-Maritime
Tarif

Auppegard

Randonnée Auppegard

Parking de l’Eglise Auppegard Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 09:30:00
fin : 2026-11-15

Date(s) :
2026-11-15

Le Fitness Club de Longueville-sur-Scie vous propose une randonnée à Auppegard (10kms) le 15 novembre.
Le départ s’effectuera à 9h30 depuis le parking de l’église.
Réservation obligatoire / 5€ par personne.
Les chiens sont autorisés.
N’oubliez pas votre gourde ainsi qu’une bonne paire de tennis !   .

Parking de l’Eglise Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 87 16 06  fitnessclublongueville@gmail.com

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English : Randonnée Auppegard

L’événement Randonnée Auppegard Auppegard a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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