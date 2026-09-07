Informations pratiques

Auppegard

Randonnée Auppegard

Parking de l’Eglise Auppegard Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 09:30:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Le Fitness Club de Longueville-sur-Scie vous propose une randonnée à Auppegard (10kms) le 15 novembre.

Le départ s’effectuera à 9h30 depuis le parking de l’église.

Réservation obligatoire / 5€ par personne.

Les chiens sont autorisés.

N’oubliez pas votre gourde ainsi qu’une bonne paire de tennis ! .

Parking de l’Eglise Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 87 16 06 fitnessclublongueville@gmail.com

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English : Randonnée Auppegard

L’événement Randonnée Auppegard Auppegard a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Terroir de Caux