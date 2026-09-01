AGENDA · Montaigu-le-Blin
Randonnée automnale Montaigu-le-Blin
dimanche 27 septembre 2026 · Montaigu-le-Blin
Informations pratiques
Montaigu-le-Blin
Randonnée automnale
Montaigu-le-blin Montaigu-le-Blin Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Randonnée automnale organisée par Montaigu Place Forte
.
Montaigu-le-blin Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 31 57 22 contact@montaiguplaceforte.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Autumn walk organized by Montaigu Place Forte
L’événement Randonnée automnale Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
À voir aussi à Montaigu-le-Blin (Allier)
- Journées du patrimoine Montaigu-le-Blin 19 septembre 2026
- Marche automnale Montaigu-le-Blin 27 septembre 2026
- Repas des aînés de la commune Montaigu-le-Blin 4 octobre 2026
- LOTO Montaigu-le-Blin 11 novembre 2026