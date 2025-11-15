Randonnée automnale Randos sacs à dos Boulleville

Randonnée automnale Randos sacs à dos

RANDONNEE AUTOMNALE le samedi 15 novembre départ à 15 h 30 parking de l’Ecole

nous marcherons environ 2 heures +/- 8 kms.

Inscriptions jusqu’au 13 novembre au 06 95 33 13 35

Tarifs

5 euros

gratuit pour les enfants de moins de 11 ans

Verre de l’amitié et ses accompagnements offerts au retour .

1141 Route d’Honfleur Boulleville 27210 Eure Normandie +33 6 95 33 13 35 marcheboulleville@gmail.com

English : Randonnée automnale Randos sacs à dos

RANDONNEE AUTOMNALE Saturday November 15 departure at 15:30 from the school parking lot:

we’ll be walking for about 2 hours +/- 8 kms.

German :

AUTOMNALE WANDERUNG am Samstag, den 15. November Abfahrt um 15.30 Uhr auf dem Parkplatz der Schule:

wir werden ca. 2 Stunden +/- 8 km wandern.

Italiano :

RANDONNEE AUTOMNALE Sabato 15 novembre partenza alle 15.30 dal parcheggio della scuola:

cammineremo per circa 2 ore +/- 8 km.

Espanol :

RANDONNEE AUTOMNALE Sábado 15 de noviembre salida a las 15.30 del aparcamiento de la escuela:

caminaremos unas 2 horas +/- 8 kms.

