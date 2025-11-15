Randonnée automnale Randos sacs à dos Boulleville
1141 Route d’Honfleur Boulleville Eure
Tarif : – –
Début : 2025-11-15 15:30:00
fin : 2025-11-15 18:30:00
2025-11-15
RANDONNEE AUTOMNALE le samedi 15 novembre départ à 15 h 30 parking de l’Ecole
nous marcherons environ 2 heures +/- 8 kms.
Inscriptions jusqu’au 13 novembre au 06 95 33 13 35
Tarifs
5 euros
gratuit pour les enfants de moins de 11 ans
Verre de l’amitié et ses accompagnements offerts au retour .
1141 Route d’Honfleur Boulleville 27210 Eure Normandie +33 6 95 33 13 35 marcheboulleville@gmail.com
English : Randonnée automnale Randos sacs à dos
RANDONNEE AUTOMNALE Saturday November 15 departure at 15:30 from the school parking lot:
we’ll be walking for about 2 hours +/- 8 kms.
German :
AUTOMNALE WANDERUNG am Samstag, den 15. November Abfahrt um 15.30 Uhr auf dem Parkplatz der Schule:
wir werden ca. 2 Stunden +/- 8 km wandern.
Italiano :
RANDONNEE AUTOMNALE Sabato 15 novembre partenza alle 15.30 dal parcheggio della scuola:
cammineremo per circa 2 ore +/- 8 km.
Espanol :
RANDONNEE AUTOMNALE Sábado 15 de noviembre salida a las 15.30 del aparcamiento de la escuela:
caminaremos unas 2 horas +/- 8 kms.
