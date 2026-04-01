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Randonnée autour de Lancieux Les randonneurs de la baie de Lancieux Square Jean Conan Lancieux

Randonnée autour de Lancieux Les randonneurs de la baie de Lancieux Square Jean Conan Lancieux dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Square Jean Conan

Adresse : Parking de l'Office de Tourisme

Ville : 22770 Lancieux

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Lancieux

Randonnée autour de Lancieux Les randonneurs de la baie de Lancieux

Square Jean Conan Parking de l’Office de Tourisme Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Les randonneurs de la baie de Lancieux vous proposent une randonnée autour de Lancieux.

Rendez-vous au parking de l’Office de Tourisme.

Circuit de 9 à 12 km.

Tarif 2.50€ pour les non adhérents.   .

Square Jean Conan Parking de l’Office de Tourisme Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 34 91 

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English :

L’événement Randonnée autour de Lancieux Les randonneurs de la baie de Lancieux Lancieux a été mis à jour le 2026-04-07 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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