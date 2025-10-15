Randonnée autour de Saint-Valery Saint-Valery-en-Caux

3 Rue du Cheval Blanc Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Randonnée autour de Saint-Valéry-en-Caux de 8 km

De 10h00 à 12h00.

Rdv au salon de thé « Ta tasse de thé »

Tarif 12€ avec un goûter .

3 Rue du Cheval Blanc Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 86 26 11 v.dessaux@free.fr

