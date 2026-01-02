Randonnée autour de Tourouvre Salle des Associations Tourouvre au Perche
Randonnée autour de Tourouvre Salle des Associations Tourouvre au Perche dimanche 10 mai 2026.
Randonnée autour de Tourouvre
Salle des Associations Rue du Musée Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Le Comité des fêtes de la Poterie au Perche vous propose une randonnée autour de Tourouvre sur un parcours de 4 et 9 km.
Inscription 5€ (Goûter et boissons offerts). .
Salle des Associations Rue du Musée Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 33 19 97 27 Corinnefutel320@gmail.com
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English : Randonnée autour de Tourouvre
L’événement Randonnée autour de Tourouvre Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche