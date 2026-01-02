Randonnée autour de Tourouvre Salle des Associations Tourouvre au Perche

Randonnée autour de Tourouvre

Salle des Associations Rue du Musée Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Le Comité des fêtes de la Poterie au Perche vous propose une randonnée autour de Tourouvre sur un parcours de 4 et 9 km.

Inscription 5€ (Goûter et boissons offerts). .

Salle des Associations Rue du Musée Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 33 19 97 27 Corinnefutel320@gmail.com

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English : Randonnée autour de Tourouvre

L’événement Randonnée autour de Tourouvre Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche