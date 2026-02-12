Randonnée autour des étangs de l’Atrée à Saint-Martin-des-Champs

Saint-Martin-des-Champs Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Venez découvrir les oiseaux de Puisaye martins-pêcheurs, hérons, aigrettes….

RDV à 14 h à Saint-Martin-des-Champs. Lieu exact de RDV précisé après inscription via milu@milutipi.fr ou au 06 33 71 51 18 (attention, places limitées). Retour prévu vers 17 h. .

Saint-Martin-des-Champs 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 71 51 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée autour des étangs de l’Atrée à Saint-Martin-des-Champs

L’événement Randonnée autour des étangs de l’Atrée à Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-02-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)