Randonnée autour des étangs de l’Atrée à Saint-Martin-des-Champs
Saint-Martin-des-Champs Yonne
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
2026-04-19
Venez découvrir les oiseaux de Puisaye martins-pêcheurs, hérons, aigrettes….
RDV à 14 h à Saint-Martin-des-Champs. Lieu exact de RDV précisé après inscription via milu@milutipi.fr ou au 06 33 71 51 18 (attention, places limitées). Retour prévu vers 17 h. .
Saint-Martin-des-Champs 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 71 51 18
