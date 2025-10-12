RANDONNÉE AUTOUR DES VESTIGES DE LA MINE DE FER DE PALALDA Amélie-les-Bains-Palalda

RANDONNÉE AUTOUR DES VESTIGES DE LA MINE DE FER DE PALALDA Amélie-les-Bains-Palalda dimanche 12 octobre 2025.

RANDONNÉE AUTOUR DES VESTIGES DE LA MINE DE FER DE PALALDA

2ème parking en haut de Palalda Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 10:00:00
fin : 2025-10-12 15:00:00

Date(s) :
2025-10-12

Flâneries autour des vestiges de la mine de fer de Palalda
  .

2ème parking en haut de Palalda Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 01 98 

English :

Strolling around the remains of the Palalda iron mine

German :

Flanieren um die Überreste der Eisenerzmine von Palalda

Italiano :

Passeggiata tra i resti della miniera di ferro di Palalda

Espanol :

Paseando por los restos de la mina de hierro de Palalda

L’événement RANDONNÉE AUTOUR DES VESTIGES DE LA MINE DE FER DE PALALDA Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2025-09-19 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR