RANDONNÉE AUTOUR DES VESTIGES DE LA MINE DE FER DE PALALDA Amélie-les-Bains-Palalda

RANDONNÉE AUTOUR DES VESTIGES DE LA MINE DE FER DE PALALDA
2ème parking en haut de Palalda Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Participation libre
Début : 2025-10-26 10:00:00
fin : 2025-10-26 15:00:00
2025-10-26
Flâneries autour des vestiges de la mine de fer de Palalda
2ème parking en haut de Palalda Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 01 98
English :
Strolling around the remains of the Palalda iron mine
German :
Flanieren um die Überreste der Eisenerzmine von Palalda
Italiano :
Passeggiata tra i resti della miniera di ferro di Palalda
Espanol :
Paseando por los restos de la mina de hierro de Palalda
