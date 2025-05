Randonnée autour du Château – Départ à la mairie La Baume-Cornillane, 7 juin 2025 09:45, La Baume-Cornillane.

Drôme

Randonnée autour du Château Départ à la mairie 35 route de Montvendre La Baume-Cornillane Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 09:45:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Le comité de jumelage Montmeyran La Baume-Cornillane, en partenariat avec la MJC, organise une randonnée autour du Château suivie d’un apéritif offert et d’un pique-nique tiré des sacs.

.

Départ à la mairie 35 route de Montvendre

La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 34 95 jlam.fessier@orange.fr

English :

The Montmeyran La Baume-Cornillane twinning committee, in partnership with the MJC, is organizing a hike around the Château, followed by an aperitif and picnic.

German :

Das Partnerschaftskomitee Montmeyran La Baume-Cornillane organisiert in Zusammenarbeit mit dem MJC eine Wanderung rund um das Schloss mit anschließendem Aperitif und Picknick aus dem Rucksack.

Italiano :

Il comitato di gemellaggio Montmeyran La Baume-Cornillane, in collaborazione con il MJC, organizza una passeggiata intorno al castello, seguita da un aperitivo e da un picnic.

Espanol :

El comité de hermanamiento de Montmeyran La Baume-Cornillane, en colaboración con el MJC, organiza un paseo por el castillo, seguido de un aperitivo y un picnic.

L’événement Randonnée autour du Château La Baume-Cornillane a été mis à jour le 2025-05-19 par Valence Romans Tourisme