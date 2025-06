Randonnée autour du Viaduc de Millau Maison des Accompagnateurs Millau 10 juillet 2025 07:00

Aveyron

Randonnée au pied du géant avec entrée dans l’une des piles du Viaduc !

Une randonnée découverte, autour du Viaduc de Millau, avec observation et anecdotes ainsi qu’une visite exceptionnelle de l’une des piles du Viaduc !

3 h d’activité • 2 h de marche • 4 km • 100 m d+ • Parcours facile tout public

Entrée dans une pile du Viaduc comprise.

Jeudi matin

Départ 8 h 30

Rendez-vous Aire du Viaduc de Millau, accessible depuis l’A75, ou depuis Millau par la D911 et le Boulevard du Viaduc

Prévoir chaussures fermées et gourde

Adulte 19 €

Moins de 12 ans 13 €

Famille 55 €, 2 adultes + 2 enfants

CLIQUER ICI POUR RESERVER 19 .

RDV A L’AIRE DU VIADUC

Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 79 72 88 75 maisondesaccompagnateurs@orange.fr

English :

Hike to the foot of the giant and enter one of the Viaduct’s piers!

German :

Wanderung am Fuße des Riesen mit Eintritt in einen der Pfeiler des Viadukts!

Italiano :

Raggiungete i piedi del gigante ed entrate in uno dei piloni del Viadotto!

Espanol :

Camine hasta los pies del gigante y entre en uno de los muelles del Viaducto

