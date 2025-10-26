Randonnée « Aux saveurs de l’automne » séchoir à tabac Coly-Saint-Amand

Randonnée « Aux saveurs de l’automne » séchoir à tabac Coly-Saint-Amand dimanche 26 octobre 2025.

Randonnée « Aux saveurs de l’automne »

séchoir à tabac le bourg Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Rendez-vous à partir de 8h, au Séchoir à Tabac à SAINT-AMAND-DE-COLY.

Inscriptions et départ libre de 8h à 9h.

Cette randonnée pédestre, Vtt et cyclotourisme, est ouverte à tous, licenciés et non licenciés.

Rendez-vous à partir de 8h, au Séchoir à Tabac à SAINT-AMAND-DE-COLY.

Inscriptions et départ libre de 8h à 10h.

Randonnée pédestre (10km et 16km), VTT (27km, 40km et 50km) et cyclo route (60km), est ouverte à tous, licenciés et non licenciés. Casque obligatoire (VTT et cyclos)

Ravitaillement sur circuits balisés. Prévoir votre gobelet. Chien admis mais tenus en laisse pendant toute la randonnée.

Possibilité de manger sur place, sous la formule d’un marché gourmand. .

séchoir à tabac le bourg Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 11 49 12

English : Randonnée « Aux saveurs de l’automne »

Meeting point from 8am at the Séchoir à Tabac in SAINT-AMAND-DE-COLY.

Registration and free departure from 8am to 9am.

This hike, mountain-bike and cycle tour is open to all, licensed and non-licensed alike.

German : Randonnée « Aux saveurs de l’automne »

Treffpunkt ab 8 Uhr, am Séchoir à Tabac in SAINT-AMAND-DE-COLY.

Anmeldung und freier Start von 8 bis 9 Uhr.

Diese Wanderung, Mountainbike- und Fahrradtour ist für alle offen, sowohl für Lizenzinhaber als auch für Nichtlizenzinhaber.

Italiano :

Ritrovo dalle 8 al Séchoir à Tabac di SAINT-AMAND-DE-COLY.

Iscrizioni e partenza libera dalle 8 alle 9.

Questa manifestazione di escursionismo, mountain bike e cicloturismo è aperta a tutti, titolari e non di licenza.

Espanol : Randonnée « Aux saveurs de l’automne »

Punto de encuentro a partir de las 8 h en el Séchoir à Tabac de SAINT-AMAND-DE-COLY.

Inscripciones y salida libre de 8.00 a 9.00 h.

Este evento de senderismo, BTT y cicloturismo está abierto a todos, titulares y no titulares de licencia.

L’événement Randonnée « Aux saveurs de l’automne » Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2025-09-14 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère