Randonnée avec Berry Quand Bouesse samedi 28 février 2026.
Le Magnolet Bouesse Indre
Randonnées Berry Quad dans la Vallée de la Creuse à Eguzon.
Berry Quad 36 organise Eguzon Tour , des randonnées quad de 140 km, tracé roulant avec passages techniques (niveau intermédiaire). Places limitées. 50 .
Le Magnolet Bouesse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 62 87 34 berryquad36@gmail.com
English :
Berry Quad rides in the Creuse Valley at Eguzon.
