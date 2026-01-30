Randonnée avec Berry Quand

Le Magnolet Bouesse Indre

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Randonnées Berry Quad dans la Vallée de la Creuse à Eguzon.

Berry Quad 36 organise Eguzon Tour , des randonnées quad de 140 km, tracé roulant avec passages techniques (niveau intermédiaire). Places limitées. 50 .

Le Magnolet Bouesse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 62 87 34 berryquad36@gmail.com

English :

Berry Quad rides in the Creuse Valley at Eguzon.

L’événement Randonnée avec Berry Quand Bouesse a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Vallée de la Creuse