Randonnée avec la Croisée des Villages – Grands marcheurs Salle de l’EVS Saint-Maixent-l’École
vendredi 27 novembre 2026 · Salle de l'EVS · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Randonnée avec la Croisée des Villages – Grands marcheurs
Salle de l’EVS Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 14:00:00
fin : 2026-11-27 18:00:00
Date(s) :
2026-11-27
Les balades sont des moments dans lesquels les participants explorent la richesse de la faune et la flore locale.
Encadrées par notre animateur, ces promenades permettent de redécouvrir notre magnifique territoire, mais aussi de créer des liens avec les autres participants.
Départ de la salle d’animation de l’EVS.
Niveau : grands marcheurs .
Salle de l’EVS Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 25 73 42 coordination@lacroiseedesvillages79.com
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English : Randonnée avec la Croisée des Villages – Grands marcheurs
L’événement Randonnée avec la Croisée des Villages – Grands marcheurs Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Haut Val De Sèvre
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