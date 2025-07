Randonnée avec l’association les chemins de l’Europe Saint-Martin-sous-Vigouroux

Randonnée avec l’association les chemins de l’Europe Saint-Martin-sous-Vigouroux samedi 9 août 2025.

Randonnée avec l’association les chemins de l’Europe

Saint-Martin-sous-Vigouroux Cantal

Début : Samedi 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Rendez-vous devant le monument aux morts de Thérondels à 9h, pour faire le trajet Thérondels Paulhenc (8km) sur une section du chemin de Saint Robert.

Pique-nique tiré du sac.

Inscription avant le 5 août auprès de Catherine Slater catherine.slater45@gmail.com.

Possibilité de covoiturage, se renseigner à l’inscription. 5 .

Lescure Saint-Martin-sous-Vigouroux 15230 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes catherine.slater45@gmail.com

English :

Meet in front of the Thérondels war memorial at 9am for the 8km Thérondels Paulhenc walk along a section of the Chemin de Saint Robert.

Packed picnic.

German :

Wir treffen uns um 9 Uhr vor dem Kriegerdenkmal in Thérondels, um die Strecke: Thérondels Paulhenc (8km) auf einem Abschnitt des Weges von Saint Robert zurückzulegen.

Picknick aus dem Rucksack.

Italiano :

Ritrovo davanti al monumento ai caduti di Thérondels alle 9.00 per la corsa di 8 km da Thérondels a Paulhenc lungo un tratto dello Chemin de Saint Robert.

Picnic al sacco.

Espanol :

Encuentro frente al monumento a los caídos en la guerra de Thérondels a las 9.00 h para correr 8 km de Thérondels a Paulhenc por un tramo del Chemin de Saint Robert.

Picnic para llevar.

