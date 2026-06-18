Randonnée avec l’association les chemins de l’Europe Saint-Martin-sous-Vigouroux dimanche 9 août 2026.

Saint-Martin-sous-Vigouroux

Randonnée avec l’association les chemins de l’Europe

Lescure Saint-Martin-sous-Vigouroux Cantal

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Participation pour les non adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Randonnée entre Brommes et Thérondels (11km) sur une section du chemin de Saint Robert en cours d’étude.

Rendez-vous devant l’église de Brommes à 8h45.

Pique-nique tiré du sac.

Inscription avant le 6 août auprès de Catherine Slater catherine@slater-laroche.com ou au 06 79 45 98 76.

Possibilité de covoiturage, se renseigner à l’inscription. 5 .

Lescure Saint-Martin-sous-Vigouroux 15230 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 45 98 76 catherine@slater-laroche.com

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English :

Hike between Brommes and Thérondels (11 km) along a section of the Chemin de Saint Robert that is currently under review.

Meet in front of the Brommes church at 8:45 a.m.

Bring your own picnic lunch.

L’événement Randonnée avec l’association les chemins de l’Europe Saint-Martin-sous-Vigouroux a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)