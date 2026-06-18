Randonnée avec l’association les chemins de l’Europe Saint-Martin-sous-Vigouroux
Randonnée avec l’association les chemins de l’Europe Saint-Martin-sous-Vigouroux dimanche 9 août 2026.
Saint-Martin-sous-Vigouroux
Randonnée avec l’association les chemins de l’Europe
Lescure Saint-Martin-sous-Vigouroux Cantal
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Participation pour les non adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Randonnée entre Brommes et Thérondels (11km) sur une section du chemin de Saint Robert en cours d’étude.
Rendez-vous devant l’église de Brommes à 8h45.
Pique-nique tiré du sac.
Inscription avant le 6 août auprès de Catherine Slater catherine@slater-laroche.com ou au 06 79 45 98 76.
Possibilité de covoiturage, se renseigner à l’inscription. 5 .
Lescure Saint-Martin-sous-Vigouroux 15230 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 45 98 76 catherine@slater-laroche.com
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English :
Hike between Brommes and Thérondels (11 km) along a section of the Chemin de Saint Robert that is currently under review.
Meet in front of the Brommes church at 8:45 a.m.
Bring your own picnic lunch.
L’événement Randonnée avec l’association les chemins de l’Europe Saint-Martin-sous-Vigouroux a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)