Randonnée avec les Amis du Brevon Rue du Chapitre Saint-Germain-le-Rocheux

Randonnée avec les Amis du Brevon

Rue du Chapitre Place de Saint Germain le Rocheux Saint-Germain-le-Rocheux Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 08:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Randonnée Accueil au lavoir sur la place du village à 8h00 Départ 8h15 Pose casse-croûte à mi-parcours (5 €/personne) Verre de l’amitié offert au retour. Inscription auprès d’Isa au 06 76 20 39 77 jusqu’au 15 Avril 2026 .

Rue du Chapitre Place de Saint Germain le Rocheux Saint-Germain-le-Rocheux 21510 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 20 39 77 lesamisdubrevon@gmail.com

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English : Randonnée avec les Amis du Brevon

L’événement Randonnée avec les Amis du Brevon Saint-Germain-le-Rocheux a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pays Châtillonnais | 2*