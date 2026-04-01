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Randonnée avec les Amis du Brevon Rue du Chapitre Saint-Germain-le-Rocheux

Randonnée avec les Amis du Brevon Rue du Chapitre Saint-Germain-le-Rocheux samedi 18 avril 2026.

Lieu : Rue du Chapitre

Adresse : Place de Saint Germain le Rocheux

Ville : 21510 Saint-Germain-le-Rocheux

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Randonnée avec les Amis du Brevon

Rue du Chapitre Place de Saint Germain le Rocheux Saint-Germain-le-Rocheux Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 08:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Randonnée Accueil au lavoir sur la place du village à 8h00 Départ 8h15 Pose casse-croûte à mi-parcours (5 €/personne) Verre de l’amitié offert au retour. Inscription auprès d’Isa au 06 76 20 39 77 jusqu’au 15 Avril 2026   .

Rue du Chapitre Place de Saint Germain le Rocheux Saint-Germain-le-Rocheux 21510 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 20 39 77  lesamisdubrevon@gmail.com

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English : Randonnée avec les Amis du Brevon

L’événement Randonnée avec les Amis du Brevon Saint-Germain-le-Rocheux a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pays Châtillonnais | 2*