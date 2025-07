Randonnée avec les ânes Donnezac

2 Lieu-dit Moquets Donnezac Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-07-16 09:30:00

fin : 2025-07-16 14:00:00

2025-07-16

Stéphanie et Grégory, propriétaires de la Ferme des Moquets vous invitent à une randonnée avec les ânes batés, suivie d’un repas à partager dans la convivialité. Une balade de 2h vous est proposée dans un environnement boisée à l’orée de la ferme. La Forêt de la Double se découvre ainsi au rythme tranquille des ânes et dans la bonne humeur. Après l’effort, le réconfort avec un repas (2 formules au choix) à base de produits locaux. A la suite du repas, découvrez les habitants de la ferme dindons, poules, cochon, lapins … et la boutique qui proposent des cosmétiques solides à base de lait d’ânesse ou de chèvre élévées sur la ferme et fabriqués à la main sur la propriété par Stéphanie avec aussi des confitures, tisanes … ou encore du fromages frais. C’est une journée inoubliable qui vous attend !

(Activité soumise la météo) .

2 Lieu-dit Moquets Donnezac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 11 90 73

