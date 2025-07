Randonnée avec les Caminaires de l’Olt al Dourdou La Loubière

Randonnée avec les Caminaires de l’Olt al Dourdou La Loubière mercredi 16 juillet 2025.

Randonnée avec les Caminaires de l’Olt al Dourdou

La Loubière Aveyron

Début : Mercredi 2025-07-16

Venez randonner avec les Caminaires !

Départ 9 heures, parking derrière l’église Saint Pie X, le long de l’allée Paul Causse à Bozouls, pour une marche de 9km.

Au retour nous partagerons le verre de l’amitié. .

La Loubière 12740 Aveyron Occitanie

English :

Come and hike with the Caminaires!

German :

Wandern Sie mit den Caminaires!

Italiano :

Venite a camminare con i Camminamenti!

Espanol :

¡Ven y camina con los Caminaires!

L’événement Randonnée avec les Caminaires de l’Olt al Dourdou La Loubière a été mis à jour le 2025-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)