Randonnée avec les Caminaires de l’Olt al Dourdou Villecomtal

Villecomtal Aveyron

Début : Samedi 2025-10-25

2025-10-25

Départ 14h de la salle des fêtes de Villecomtal pour une marche de 10km environ.

Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie

English :

Departure at 2pm from Villecomtal village hall for a 10km walk.

German :

Abfahrt 14 Uhr von der Festhalle in Villecomtal für eine Wanderung von ca. 10 km.

Italiano :

Partenza alle 14.00 dalla Salle des Fêtes di Villecomtal per una passeggiata di circa 10 km.

Espanol :

Salida a las 14.00 horas de la Salle des Fêtes de Villecomtal para un recorrido de unos 10 km.

