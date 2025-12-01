Randonnée avec Les Chemins du Vivant Avallon
Randonnée avec Les Chemins du Vivant Avallon samedi 27 décembre 2025.
Randonnée avec Les Chemins du Vivant
Avallon Yonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 19:00:00
fin : 2025-12-28 21:00:00
Date(s) :
2025-12-27 2025-12-28 2026-01-03
Rando Nocturnes et Gourmandes Avallon à 19h 2h facile .
Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 23 01 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée avec Les Chemins du Vivant Avallon a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme du Grand Vézelay