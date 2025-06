Randonnée avec Pique et Pousse en Quercy Blanc Mairie de Lhospitalet Lhospitalet 4 juillet 2025 07:30

Randonnée avec Pique et Pousse en Quercy Blanc

Début : 2025-07-04 07:30:00

fin : 2025-08-01

2025-07-04

2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-01

2025-08-08

2025-08-09

2025-08-22

2025-08-29

2025-09-05

2025-09-06

2025-09-12

2025-09-19

2025-09-26

L’association Pique et Pousse en Quercy Blanc vous propose de venir randonner dans différents villages du département.

Vendredi 04 juillet Cenevières, 12 km / Départ 7h45 de la mairie de Lhospitalet départ du site à 8h30

Vendredi 11 juillet Cassagnes, 15 km / Départ 7h30 de la mairie de Lhospitalet départ du site à 8h30

Vendredi 18 juillet Montagudet, 12 km / Départ 7h45 de la mairie de Lhospitalet départ du site à 8h30

Vendredi 25 juillet Rando-Cinéma, 6 km / horaires à préciser

Vendredi 01 août Saint-Antonin-Noble-Val, 14 km / Départ 7h30 de la mairie de Lhospitalet départ du site à 8h30

Vendredi 08 août Genouillac, 13 km / Départ 7h30 de la mairie de Lhospitalet départ du site à 8h30

Samedi 09 août Randonnée Nocturne, tout public / horaires à préciser

Vendredi 22 août Dégagnazès, 14,5 km / Départ 7h45 de la mairie de Lhospitalet départ du site à 8h30

Vendredi 29 août Frayssinet-le-Gélat, 14 km / Départ 7h30 de la mairie de Lhospitalet départ du site à 8h30

Vendredi 05 septembre Montamel, 12 km / Départ 7h30 de la mairie de Lhospitalet départ du site à 8h30

Samedi 06 septembre Repas de début de saison à 19h

Vendredi 12 septembre Saint-Cirq-Lapopie, 15,5 km / Départ 7h30 de la mairie de Lhospitalet départ du site à 8h30

Vendredi 19 septembre Bélvèze, 14,5 km / Départ 7h45 de la mairie de Lhospitalet départ du site à 8h30

Vendredi 26 septembre Duravel, 16 km / Départ 7h30 de la mairie de Lhospitalet départ du site à 8h30 .

Mairie de Lhospitalet Le Bourg

Lhospitalet 46170 Lot Occitanie pique.pousse-quercyblanc46@orange.fr

English :

The association Pique et Pousse en Quercy Blanc invites you to come and hike in different villages of the department.

German :

Der Verein Pique et Pousse en Quercy Blanc bietet Ihnen die Möglichkeit, in verschiedenen Dörfern des Departements zu wandern.

Italiano :

L’associazione Pique et Pousse en Quercy Blanc vi invita a venire a fare escursioni in diversi villaggi del dipartimento.

Espanol :

La asociación Pique et Pousse en Quercy Blanc le invita a practicar senderismo en varios pueblos del departamento.

