Randonnée avec repas grillade Cadillac-en-Fronsadais
samedi 3 octobre 2026 · Cadillac-en-Fronsadais
Informations pratiques
Cadillac-en-Fronsadais
Randonnée avec repas grillade
Salle Mayès Cadillac-en-Fronsadais Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03 11:45:00
Date(s) :
2026-10-03
Randonnée avec repas grillade de 8km entre vignes et coteaux avec départ et retour à la salle Mayès. Parcours sans difficultés. Parking.
Possibilité de faire soit :
que la randonnée ou
la randonnée et repas ou
que le repas.
Ouvert à tous à partir de 12 ans. .
Salle Mayès Cadillac-en-Fronsadais 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 75 97 51 joelcaurraze@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée avec repas grillade
L’événement Randonnée avec repas grillade Cadillac-en-Fronsadais a été mis à jour le 2026-09-04 par OT du Fronsadais
À voir aussi à Cadillac-en-Fronsadais (Gironde)
- Théâtre à Cadillac « Les héritières » Cadillac-en-Fronsadais 20 septembre 2026