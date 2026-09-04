Informations pratiques

Cadillac-en-Fronsadais

Randonnée avec repas grillade

Salle Mayès Cadillac-en-Fronsadais Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03 11:45:00

Date(s) :

2026-10-03

Randonnée avec repas grillade de 8km entre vignes et coteaux avec départ et retour à la salle Mayès. Parcours sans difficultés. Parking.

Possibilité de faire soit :

que la randonnée ou

la randonnée et repas ou

que le repas.

Ouvert à tous à partir de 12 ans. .

Salle Mayès Cadillac-en-Fronsadais 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 75 97 51 joelcaurraze@wanadoo.fr

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English : Randonnée avec repas grillade

L’événement Randonnée avec repas grillade Cadillac-en-Fronsadais a été mis à jour le 2026-09-04 par OT du Fronsadais