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Randonnée avec repas grillade Cadillac-en-Fronsadais

samedi 3 octobre 2026 · Cadillac-en-Fronsadais

Randonnée avec repas grillade Cadillac-en-Fronsadais

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Salle Mayès
Ville
33240 Cadillac-en-Fronsadais
Département
Gironde
Tarif

Cadillac-en-Fronsadais

Randonnée avec repas grillade

Salle Mayès Cadillac-en-Fronsadais Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03 11:45:00

Date(s) :
2026-10-03

Randonnée avec repas grillade de 8km entre vignes et coteaux avec départ et retour à la salle Mayès. Parcours sans difficultés. Parking.
Possibilité de faire soit :
que la randonnée ou
la randonnée et repas ou
que le repas.
Ouvert à tous à partir de 12 ans.   .

Salle Mayès Cadillac-en-Fronsadais 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 75 97 51  joelcaurraze@wanadoo.fr

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English : Randonnée avec repas grillade

L’événement Randonnée avec repas grillade Cadillac-en-Fronsadais a été mis à jour le 2026-09-04 par OT du Fronsadais

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