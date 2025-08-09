Randonnée avec traversée du canal en canoë Châteaulin
Randonnée avec traversée du canal en canoë Châteaulin samedi 9 août 2025.
Randonnée avec traversée du canal en canoë
Chapelle de Kerluan Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-09 09:30:00
fin : 2025-08-09
Date(s) :
2025-08-09
Aulne Canoë Kayak et la section randonnée de courir à Châteaulin proposent une balade eu départ de la chapelle Kerluan. Au programme 10km de marche avec traversée du canal en canoë à Penn ar Pont à l’aller et à Prat Hir au retour.
Uniquement sur inscription au 06 80 74 74 76 .
Chapelle de Kerluan Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 6 80 74 74 76
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée avec traversée du canal en canoë Châteaulin a été mis à jour le 2025-08-06 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE