Randonnée avec un âne en autonomie Ingrannes

Randonnée avec un âne en autonomie

Randonnée avec un âne en autonomie , à la demie journée ou à la journée, pour partager une aventure singulière et découvrir la forêt d’Orléans au rythme doux des ânes. Tous les jours, sur réservation. .

