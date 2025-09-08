Randonnée Bad’En Marche Cluis
Gymnase Cluis Indre
Début : 2026-02-15 07:30:00
2026-02-15
Randonnée pédestre proposée par le SS Cluis Badminton.
Randonnée pédestre avec parcours de 8 à 19km. Départ à 7h30. 2 ravitaillements. .
Gymnase Cluis 36340 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 35 13 09 sscluisbad@gmail.com
English :
Hiking organized by SS Cluis Badminton.
German :
Wanderung, die vom SS Cluis Badminton angeboten wird.
Italiano :
Visita a piedi organizzata da SS Cluis Badminton.
Espanol :
Recorrido a pie organizado por SS Cluis Badminton.
