Randonnée Bad’En Marche Cluis

Randonnée Bad’En Marche Cluis dimanche 15 février 2026.

Gymnase Cluis Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-15 07:30:00
fin : 2026-02-15

2026-02-15

Randonnée pédestre proposée par le SS Cluis Badminton.
Randonnée pédestre avec parcours de 8 à 19km. Départ à 7h30. 2 ravitaillements.   .

Gymnase Cluis 36340 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 35 13 09  sscluisbad@gmail.com

English :

Hiking organized by SS Cluis Badminton.

German :

Wanderung, die vom SS Cluis Badminton angeboten wird.

Italiano :

Visita a piedi organizzata da SS Cluis Badminton.

Espanol :

Recorrido a pie organizado por SS Cluis Badminton.

L’événement Randonnée Bad’En Marche Cluis a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Pays de George Sand