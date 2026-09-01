Informations pratiques

Saint-Louis-en-l’Isle

Randonnée-Balade paysagère

parvis église Saint-Louis-en-l’Isle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Balade de 4.5 km avec découverte des paysages autour de la forêt et de l’eau.

Arpenter et parler des paysages qui nous tiennent à coeur.

Parcours facile

14h, gratuit

Communauté de communes Isle et Crempse 05 53 81 00 88 .

parvis église Saint-Louis-en-l’Isle 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 74 40 71

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English : Randonnée-Balade paysagère

L’événement Randonnée-Balade paysagère Saint-Louis-en-l’Isle a été mis à jour le 2026-09-08 par Vallée de l’Isle en Périgord