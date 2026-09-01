Randonnée-Balade paysagère Saint-Louis-en-l’Isle
mercredi 23 septembre 2026 · Saint-Louis-en-l'Isle
Informations pratiques
Saint-Louis-en-l’Isle
Randonnée-Balade paysagère
parvis église Saint-Louis-en-l’Isle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Balade de 4.5 km avec découverte des paysages autour de la forêt et de l’eau.
Arpenter et parler des paysages qui nous tiennent à coeur.
Parcours facile
14h, gratuit
Communauté de communes Isle et Crempse 05 53 81 00 88 .
parvis église Saint-Louis-en-l’Isle 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 74 40 71
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English : Randonnée-Balade paysagère
L’événement Randonnée-Balade paysagère Saint-Louis-en-l’Isle a été mis à jour le 2026-09-08 par Vallée de l’Isle en Périgord