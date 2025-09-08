Randonnée Beauvais

Randonnée Beauvais lundi 8 septembre 2025.

Randonnée

203 Rue de Paris Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-08 13:50:00

fin : 2025-09-08 18:00:00

Date(s) :

2025-09-08

A l’occasion de la semaine de la randonnée organisée par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Oise, notre association Les Randonneurs Beauvaisiens (affiliée à la FFRandonnée) organisera une randonnée d’environ 12 km au départ du parking de la maladrerie de Beauvais. 0 .

203 Rue de Paris Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 6 95 87 00 29 lrb60000@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée Beauvais a été mis à jour le 2025-06-10 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis