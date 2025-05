Randonnée – Route d’Ebreuil Bellenaves, 18 mai 2025 09:00, Bellenaves.

Allier

Randonnée Route d’Ebreuil Départ de l’ancien gymnase Bellenaves Allier

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

3 € parcours 6 km, 6 € parcours 16 km.

Début : 2025-05-18 09:00:00

fin : 2025-05-18 15:00:00

2025-05-18

L’association des parents d’élèves La ronde des petites canailles organise une randonnée pour tous dimanche 18 mai dès 9 heures.

Route d’Ebreuil Départ de l’ancien gymnase

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 85 57 16

English :

The parents’ association « La ronde des petites canailles » is organizing a hike for everyone on Sunday May 18, starting at 9am.

German :

Der Elternverein « La ronde des petites canailles » organisiert am Sonntag, den 18. Mai ab 9 Uhr eine Wanderung für alle.

Italiano :

L’associazione di genitori « La ronde des petites canailles » organizza una passeggiata per tutti domenica 18 maggio, a partire dalle ore 9.00.

Espanol :

La asociación de padres « La ronde des petites canailles » organiza una marcha para todos el domingo 18 de mayo, a partir de las 9h.

