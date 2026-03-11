Randonnée Bénedicte Colombé-le-Sec
Salle des fêtes Colombé-le-Sec Aube
Randonnée Bénedicte au coeur des vignes de Colombé-le-Sec le Samedi 4 Avril, au profit de l’ARSLA.
– 2 parcours pédestres et 1 parcours VTT
– Inscriptions à partir de 9h, départ à 10h
– 5€ par personne
– Restauration sur place .
Salle des fêtes Colombé-le-Sec 10200 Aube Grand Est +33 6 81 62 65 00
