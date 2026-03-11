Randonnée Bénedicte

Salle des fêtes Colombé-le-Sec Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Randonnée Bénedicte au coeur des vignes de Colombé-le-Sec le Samedi 4 Avril, au profit de l’ARSLA.

– 2 parcours pédestres et 1 parcours VTT

– Inscriptions à partir de 9h, départ à 10h

– 5€ par personne

– Restauration sur place .

Salle des fêtes Colombé-le-Sec 10200 Aube Grand Est +33 6 81 62 65 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée Bénedicte Colombé-le-Sec a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne