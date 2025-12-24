Randonnée Bertoncourt

Salle des Fêtes Bertoncourt Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Chaussures propres pour rentrer en salle avant et après la course

.

Salle des Fêtes Bertoncourt 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 38 25 07 marchesanterethel@gmail.com

English :

Clean shoes for entering the hall before and after the race

L’événement Randonnée Bertoncourt Bertoncourt a été mis à jour le 2025-12-22 par Ardennes Tourisme