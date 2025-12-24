Randonnée Bertoncourt, Bertoncourt
Randonnée Bertoncourt, Bertoncourt mardi 20 janvier 2026.
Randonnée Bertoncourt
Salle des Fêtes Bertoncourt Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-20
Chaussures propres pour rentrer en salle avant et après la course
.
Salle des Fêtes Bertoncourt 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 38 25 07 marchesanterethel@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Clean shoes for entering the hall before and after the race
L’événement Randonnée Bertoncourt Bertoncourt a été mis à jour le 2025-12-22 par Ardennes Tourisme