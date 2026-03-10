Randonnée bien-être 1 à 3 jours Le mercredi, vers le Petit Minou

Plage de Porsmilin Locmaria-Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 09:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

Randonnez à la journée avec Terre d’Écume, du mercredi au vendredi, pour rallier l’un des phares de l’Iroise.

Programme du mercredi vers le phare du Petit Minou Lieu Porsmilin

Choisissez de participer 1, 2 ou 3 jours, selon vos envies et disponibilités les stages sont modulables !

Jeudi 9 h Vers le phare de Saint-Mathieu Lieu Plougonvelin

Vendredi 9 h Vers le phare de Kermorvan Lieu Le Conquet

Les randonnées bien-être sont des moments de détente pour allier bien-être, sport en douceur et découverte du patrimoine local, afin de se reconnecter pleinement à soi-même et à la nature.

Au programme Randonnées Marche afghane Ornithologie Méditation et relaxation Stretching/Étirements Découverte des phares

Niveau de difficulté adapté à vos besoins et envies.

Réservation en ligne sur terredecume.fr

Avec ou sans hébergements plus d’infos sur le site.

Nombre de places limité à 15 personnes/stage.

À partir de 16 ans. .

Plage de Porsmilin Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 6 49 34 86 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée bien-être 1 à 3 jours Le mercredi, vers le Petit Minou

L’événement Randonnée bien-être 1 à 3 jours Le mercredi, vers le Petit Minou Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-03-10 par OT IROISE BRETAGNE