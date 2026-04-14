Randonnée bien-être 1 à 3 jours Le mercredi, vers le Petit Minou Locmaria-Plouzané
Randonnée bien-être 1 à 3 jours Le mercredi, vers le Petit Minou Locmaria-Plouzané mercredi 2 septembre 2026.
Locmaria-Plouzané
Randonnée bien-être 1 à 3 jours Le mercredi, vers le Petit Minou
Plage de Porsmilin Locmaria-Plouzané Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 09:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28
Randonnez à la journée avec Terre d’écume, du mercredi au vendredi, pour rallier l’un des phares de l’Iroise.
Programme du mercredi vers le phare du Petit Minou Lieu Porsmilin
Choisissez de participer 1, 2 ou 3 jours, selon vos envies et disponibilités les stages sont modulables !
Jeudi 9 h Vers le phare de Saint-Mathieu
Vendredi 9 h Vers le phare de Kermorvan
Les randonnées bien-être sont des moments de détente pour allier bien-être, sport en douceur et découverte du patrimoine local, afin de se reconnecter pleinement à soi-même et à la nature. On randonne avec des moments de relaxation et de méditation. On utilise l’écoute des chants d’oiseaux pour se reconnecter à la nature. On gère sa respiration et son effort avec la “marche afghane .
Au programme Randonnées Marche afghane Ornithologie Méditation et relaxation Stretching/Étirements Découverte des phares
Niveau de difficulté adapté à vos besoins et envies.
Réservation en ligne sur terredecume.fr
Avec ou sans hébergements plus d’infos sur le site.
Nombre de places limité à 15 personnes/stage.
À partir de 16 ans. .
Plage de Porsmilin Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 6 49 34 86 88
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English : Randonnée bien-être 1 à 3 jours Le mercredi, vers le Petit Minou
L’événement Randonnée bien-être 1 à 3 jours Le mercredi, vers le Petit Minou Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-04-14 par OT IROISE BRETAGNE
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