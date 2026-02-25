Randonnée bien-être 1 à 3 jours Le vendredi, vers Kermorvan Plougonvelin
Randonnée bien-être 1 à 3 jours Le vendredi, vers Kermorvan Plougonvelin vendredi 3 avril 2026.
Randonnée bien-être 1 à 3 jours Le vendredi, vers Kermorvan
Pointe Saint-Mathieu Plougonvelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 09:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24
Randonnez à la journée avec Terre d’Écume, du mercredi au vendredi, pour rallier l’un des phares de l’Iroise.
Programme du vendredi vers le phare de Kermorvan Lieu Le Conquet
Choisissez de participer 1, 2 ou 3 jours, selon vos envies et disponibilités les stages sont modulables !
Mercredi 9 h vers le phare du Petit-Minou Lieu Porsmilin
Jeudi 9 h vers le phare de Saint-Mathieu Lieu Plougonvelin
Les randonnées bien-être sont des moments de détente pour allier bien-être, sport en douceur et découverte du patrimoine local, afin de se reconnecter pleinement à soi-même et à la nature.
Au programme Randonnées Marche afghane Ornithologie Méditation et relaxation Stretching/Étirements Découverte des phares
Niveau de difficulté adapté à vos besoins et envies.
Réservation en ligne sur terredecume.fr
Avec ou sans hébergements plus d’infos sur le site.
Nombre de places limité à 15 personnes/stage.
À partir de 16 ans. .
Pointe Saint-Mathieu Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 49 34 86 88
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English : Randonnée bien-être 1 à 3 jours Le vendredi, vers Kermorvan
L’événement Randonnée bien-être 1 à 3 jours Le vendredi, vers Kermorvan Plougonvelin a été mis à jour le 2026-03-10 par OT IROISE BRETAGNE
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