Randonnée bien-être Augignac

samedi 7 mars 2026

Randonnée bien-être

Augignac Dordogne

2026-03-07

2026-03-07

2026-03-07

L’Association Culture et Loisirs d’Augignac propose chaque mois, de septembre à juin, une randonnée pédestre bien-être d’environ 10km, adaptée au rythme de chacun et ouverte à tous. Les randonnées se déroulent généralement le samedi après-midi (départ à 14h).

Les lieux de départ des randonnées sont donnés dans le jours précédents la date de la marche (possibilité de covoiturage au départ d’Augignac). Les circuits découvertes et culturels proposés utilisent les nombreux chemins balisés du territoire Périgord-Nontronnais et du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin.

Collation en fin de randonnée.

Tarif 3€ par sortie. Possibilité de prendre un abonnement pour les 10 randonnées.

Sorties encadrées par les animateurs de l’ACLA. .

Augignac 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 09 24 44

English : Randonnée bien-être

Every month, from September to June, the Association Culture et Loisirs d’Augignac (Augignac Culture and Leisure Association) offers a wellness hike of around 10km, adapted to everyone’s pace and open to all.

Price: 3? per outing. Subscription available for all 10 outings.

German : Randonnée bien-être

Der Verein Culture et Loisirs d’Augignac bietet von September bis Juni jeden Monat eine Wellness-Wanderung von etwa 10 km Länge an, die dem Rhythmus jedes Einzelnen angepasst ist und allen offen steht.

Preis: 3? pro Ausflug. Es besteht die Möglichkeit, ein Abonnement für alle 10 Wanderungen abzuschließen.

Italiano :

Ogni mese, da settembre a giugno, l’Association Culture et Loisirs d’Augignac (Associazione Cultura e Tempo Libero di Augignac) propone una passeggiata benessere di circa 10 km, adattata al ritmo di ciascuno e aperta a tutti.

Prezzo: 3 € per uscita. È possibile sottoscrivere un abbonamento per tutte le 10 uscite.

Espanol : Randonnée bien-être

Todos los meses, de septiembre a junio, la Association Culture et Loisirs d’Augignac propone un paseo de bienestar de unos 10 km, adaptado al ritmo de cada uno y abierto a todos.

Precio: 3? por salida. Se puede contratar un abono para las 10 salidas.

mis à jour le 2025-08-29