RANDONNÉE BIEN ÊTRE

Sainte-Colombe-de-la-Commanderie Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-13 09:30:00

fin : 2025-11-13 12:30:00

2025-11-13

Randonnée Bien-Être TENCHI

Je t’invite à une belle aventure en nature au départ du parking de Sainte-Colombe-la-Commanderie jusqu’au Roc de Majorque , le jeudi 13 novembre de 9h30 à 12h30.

Une randonnée d’environ 3 heures, accessible aux personnes…

Sainte-Colombe-de-la-Commanderie 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 77 30 95 32

English :

TENCHI Wellness Walk

I invite you to join me on a nature adventure starting at the Sainte-Colombe-la-Commanderie parking lot and continuing up to the Roc de Majorque, on Thursday November 13 from 9.30am to 12.30pm.

The hike lasts around 3 hours and is accessible to…

German :

Wellness-Wanderung TENCHI

Ich lade dich zu einem schönen Naturabenteuer vom Parkplatz in Sainte-Colombe-la-Commanderie bis zum Roc de Mallorque ein , am Donnerstag, den 13. November von 9:30 bis 12:30 Uhr.

Die Wanderung dauert ca. 3 Stunden und ist für Personen geeignet, die…

Italiano :

Passeggiata del benessere TENCHI

Vi invito ad unirvi a me in una meravigliosa avventura nella natura partendo dal parcheggio di Sainte-Colombe-la-Commanderie fino al Roc de Majorque giovedì 13 novembre dalle 9.30 alle 12.30.

La passeggiata durerà circa 3 ore ed è accessibile a tutte le età…

Espanol :

Paseo por el bienestar TENCHI

El jueves 13 de noviembre, de 9.30 a 12.30 h, le invito a acompañarme en una magnífica aventura por la naturaleza que partirá del aparcamiento de Sainte-Colombe-la-Commanderie y llegará hasta el Roc de Majorque.

El paseo durará unas 3 horas y es accesible a todas las edades…

