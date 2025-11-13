RANDONNÉE BIEN ÊTRE Sainte-Colombe-de-la-Commanderie
RANDONNÉE BIEN ÊTRE Sainte-Colombe-de-la-Commanderie jeudi 13 novembre 2025.
RANDONNÉE BIEN ÊTRE
Sainte-Colombe-de-la-Commanderie Pyrénées-Orientales
Randonnée Bien-Être TENCHI
Je t’invite à une belle aventure en nature au départ du parking de Sainte-Colombe-la-Commanderie jusqu’au Roc de Majorque , le jeudi 13 novembre de 9h30 à 12h30.
Une randonnée d’environ 3 heures, accessible aux personnes…
Sainte-Colombe-de-la-Commanderie 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 77 30 95 32
English :
TENCHI Wellness Walk
I invite you to join me on a nature adventure starting at the Sainte-Colombe-la-Commanderie parking lot and continuing up to the Roc de Majorque, on Thursday November 13 from 9.30am to 12.30pm.
The hike lasts around 3 hours and is accessible to…
German :
Wellness-Wanderung TENCHI
Ich lade dich zu einem schönen Naturabenteuer vom Parkplatz in Sainte-Colombe-la-Commanderie bis zum Roc de Mallorque ein , am Donnerstag, den 13. November von 9:30 bis 12:30 Uhr.
Die Wanderung dauert ca. 3 Stunden und ist für Personen geeignet, die…
Italiano :
Passeggiata del benessere TENCHI
Vi invito ad unirvi a me in una meravigliosa avventura nella natura partendo dal parcheggio di Sainte-Colombe-la-Commanderie fino al Roc de Majorque giovedì 13 novembre dalle 9.30 alle 12.30.
La passeggiata durerà circa 3 ore ed è accessibile a tutte le età…
Espanol :
Paseo por el bienestar TENCHI
El jueves 13 de noviembre, de 9.30 a 12.30 h, le invito a acompañarme en una magnífica aventura por la naturaleza que partirá del aparcamiento de Sainte-Colombe-la-Commanderie y llegará hasta el Roc de Majorque.
El paseo durará unas 3 horas y es accesible a todas las edades…
