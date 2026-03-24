Randonnée bien-être sur le GR 34 vers le phare du petit minou Route du Phare Plouzané

Randonnée bien-être sur le GR 34 vers le phare du petit minou

Route du Phare Phare du Petit Minou Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 09:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Randonnez à la journée avec Terre d’écume pour rallier l’un des phares de l’Iroise.

Les randonnées bien-être sont des moments de détente pour allier bien-être, sport en douceur et découverte du patrimoine local, afin de se reconnecter pleinement à soi-même et à la nature. On randonne avec des moments de relaxation et de méditation. On utilise l’écoute des chants d’oiseaux pour se reconnecter à la nature. On gère sa respiration et son effort avec la “marche afghane”.

C’est l’occasion de découvrir le littoral autrement.

Au programme de la journée Randonnée Marche afghane (respiration) Ornithologie Méditation et relaxation Stretching/Étirements Découverte des phares

Niveau de difficulté adapté à vos besoins et envies.

Informations pratiques

Lieu de marche de Ste Anne du Portzic à Porspoder.

Les mercredis dès 9h (journée complète)

Nombre de places limité à 15 personnes/journée.

À partir de 16 ans.

Le pique-nique est en option (10€ par repas).

Réservation en ligne .

Cartes cadeaux disponibles. .

Route du Phare Phare du Petit Minou Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 6 49 34 86 88

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English : Randonnée bien-être sur le GR 34 vers le phare du petit minou

L’événement Randonnée bien-être sur le GR 34 vers le phare du petit minou Plouzané a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue