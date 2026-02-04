Randonnée bivouac en forêt d’Halatte Fleurines

Randonnée bivouac en forêt d’Halatte

Partez pour deux jours inoubliables en forêt avec Vincent, animateur guide nature ! Le temps d’un week-end ou pour des vacances, offrez-vous l’aventure d’une randonnée-bivouac confortable, où votre animateur s’occupe de tout !

-Itinéraire détente Avec son parcours d’environ 26 kilomètres, soit 13 kilomètres par jour, ce parcours au dénivelé léger est l’équilibre idéal entre détente et défi ! De quoi tester sa forme physique sans se brusquer, voyager de manière plus responsable et sereine, et en profitant du cadre idéal offert par la forêt d’Halatte !

-Cadre exceptionnel Avec plus de 4000 hectares de forêt classée, au sein du massif des Trois Forêts et du Parc Naturel Régional Oise Pays de France, la forêt d’Halatte saura vous surprendre et vous émerveiller ! De majestueuses hêtraies-cathédrales, de vieux chênes remarquables, une biodiversité riche avec de nombreuses espèces classées comme l’Osmonde royale ou la Bondrée apivore, un patrimoine étonnant et inspirant entre les ruines du temple gallo-romain d’Ognon ou l’Obélisque du roi de Rome, et tant d’autres qui vous offriront une expérience enrichissante et apaisante.

-Animateur local et engagé Amoureux de sa région et sa forêt, Vincent vous guidera à travers les multiples sentiers que vous emprunterez, vous partageant sa passion pour les plantes, les champignons, le vivant, et s’assurera que tout se passe pour le mieux pour vous tout au long de la journée ! Vous n’aurez qu’à mettre un pied devant l’autre et à vous immerger dans les paysages forestiers, sans les tracas logistiques d’une randonnée-bivouac habituelle.

-Repas et animations incluses Votre animateur s’occupe de tout ! 4 repas/collations seront proposées, préparées par un partenaire local avec des produits en circuit-court (repas du soir, petit-déjeuner, déjeuner et goûter). Des animations nature sur les plantes, les champignons et l’histoire de la forêt vous seront également proposées pendant la journée, en fonction de l’itinéraire et vos intérêts. Enfin, le lieu de bivouac en forêt vous permettra de vous reposer après une journée de marche.

En bref, une expérience riche, engagée, et unique, à 45 minutes de Paris seulement !

Pour plus d’informations ou réserver, me contacter par téléphone au 07.77.30.78.67, par mail à lessecretsdelaforetei@gmail.com ou consultez mon site www.lessecretsdelaforet.com

Détails du groupe Afin de proposer une expérience conviviale et respectueuse de l’environnement et de la faune, les groupes sont compris entre 4 et 10 personnes maximum. Si un groupe n’est pas suffisamment rempli pour assurer le départ, vous pourrez choisir entre un remboursement intégral ou un report de votre randonnée sur un créneau ultérieur.

Les enfants sont autorisés à partir de 8 ans et restent sous la responsabilité d’un accompagnateur majeur.

Il convient que chaque participant doit être en condition physique et mentale pour assurer la distance prévue lors de la randonnée.

Régimes alimentaires particuliers En cas de spécificités alimentaires (régimes particuliers ou allergies), les repas peuvent être adaptés à condition de prévenir une semaine avant le départ de la randonnée. .

Rue de Verneuil Fleurines 60700 Oise Hauts-de-France +33 7 77 30 78 67 lessecretsdelaforetei@gmail.com

