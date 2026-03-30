Randonnée Blanche (dans les cerisiers en fleur)

Maison de la Cerise Paulhe Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

La randonnée Blanche aura lieu lundi 6 avril , départ 14h30 de la Maison de la Cerise.

On vous attend nombreux ! .

Maison de la Cerise Paulhe 12520 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 00 98

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English :

L’événement Randonnée Blanche (dans les cerisiers en fleur) Paulhe a été mis à jour le 2026-03-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)