Randonnée Blanche (dans les cerisiers en fleur) Paulhe
Randonnée Blanche (dans les cerisiers en fleur) Paulhe lundi 6 avril 2026.
Randonnée Blanche (dans les cerisiers en fleur)
Maison de la Cerise Paulhe Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
La randonnée Blanche aura lieu lundi 6 avril , départ 14h30 de la Maison de la Cerise.
On vous attend nombreux ! .
Maison de la Cerise Paulhe 12520 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 00 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée Blanche (dans les cerisiers en fleur) Paulhe a été mis à jour le 2026-03-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)