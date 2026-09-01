Randonnée Bois-d’Ennebourg Mairie de Bois-d’Ennebourg Bois-d’Ennebourg

Informations pratiques

Bois-d’Ennebourg

Randonnée Bois-d’Ennebourg

Mairie de Bois-d’Ennebourg 290 Rue de l’Église Bois-d’Ennebourg Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27 13:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Sous la direction de Nicolas, le Conseil Municipal de Bois-d’Ennebourg vous propose une randonnée accessible à tous d’une distance de 10 km. De faible dénivelé, cette randonnée familiale permettra aux marcheurs de se retrouver et de connaître les membres du Conseil. Cette boucle commence et se termine à la Mairie.

Ce moment convivial n’attend que vous. .

Mairie de Bois-d’Ennebourg 290 Rue de l’Église Bois-d’Ennebourg 76160 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 45 20 mairie@boisdennebourg.fr

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English : Randonnée Bois-d’Ennebourg

L’événement Randonnée Bois-d’Ennebourg Bois-d’Ennebourg a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin