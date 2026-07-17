Randonnée « Bornes frontières 1780 », 59570 La Flamengrie, carrefour du Calotin, La Flamengrie

Informations pratiques

Randonnée « Bornes frontières 1780 » Samedi 19 septembre, 09h00 59570 La Flamengrie, carrefour du Calotin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Circuit pédestre transfrontalier d’environ 10 km entre La Flamengrie, Meaurain et Bettrechies. Découverte d’une vingtaine de bornes frontières du 18e siècle, avec explications historiques.

Le circuit a été créé et les bornes ont été restaurées dans le cadre d’un micro-projet Interreg, soutenu par l’Union Européenne.

59570 La Flamengrie, carrefour du Calotin 59570 La Flamengrie, 1 rue de l’église La Flamengrie 59570 Nord Hauts-de-France +336450581 https://bornesfrontieres1780-interreg.eu https://www.facebook.com/profile.php?id=61583626075450 Circuit d’environ 10 km pour découvrir les bornes frontières autour de La Flamengrie, qui ont été récemment restaurées.

Circuit pédestre transfrontalier d’environ 10 km entre La Flamengrie, Meaurain et Bettrechies. Découverte d’une vingtaine de bornes frontières du 18e siècle, avec explications historiques.

©Caroline Béhague