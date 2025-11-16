Randonnée Bosc-le-Hard
Randonnée Bosc-le-Hard dimanche 16 novembre 2025.
217 Place du Marché Bosc-le-Hard Seine-Maritime
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Rendez-vous pour une randonnée de 9,9 km au départ de la mairie de Bosc-le-Hard avec l’AERP. .
217 Place du Marché Bosc-le-Hard 76850 Seine-Maritime Normandie +33 6 20 91 77 89 eric.defosse@netcourrier.com
