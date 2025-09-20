Randonnée botanique dans le massif de l’Etoile dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine parking de la Négre Marseille 13e Arrondissement
Randonnée botanique dans le massif de l’Etoile dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 20 septembre 2025 de 8h45 à 19h30. parking de la Négre Chemin de Palama Prolongé Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Sortie randonnée botanique, dans le massif de l’Etoile
Inscription obligatoire : 04 91 55 42 87 ou culture1314@marseille.fr .
parking de la Négre Chemin de Palama Prolongé Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 42 50 culture1314@marseille.fr
English :
Botanical hike in the Etoile massif
German :
Botanischer Wanderausflug im Massif de l’Etoile
Italiano :
Passeggiate botaniche nel massiccio dell’Etoile
Espanol :
Paseos botánicos por el macizo de l’Étoile
