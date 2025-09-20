Randonnée botanique dans le massif de l’Etoile dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine parking de la Négre Marseille 13e Arrondissement

Randonnée botanique dans le massif de l’Etoile dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 20 septembre 2025 de 8h45 à 19h30. parking de la Négre Chemin de Palama Prolongé Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Sortie randonnée botanique, dans le massif de l’Etoile

Inscription obligatoire : 04 91 55 42 87 ou culture1314@marseille.fr .

parking de la Négre Chemin de Palama Prolongé Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 42 50 culture1314@marseille.fr

English :

Botanical hike in the Etoile massif

German :

Botanischer Wanderausflug im Massif de l’Etoile

Italiano :

Passeggiate botaniche nel massiccio dell’Etoile

Espanol :

Paseos botánicos por el macizo de l’Étoile

