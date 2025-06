Randonnée botanique et aquarelle avec Nathalie Magrou Office de tourisme Saint-Lary-Soulan 3 juillet 2025 09:00

Venez découvrir la fusion de deux activités, une randonnée botanique et aquarelle avec Nathalie Magrou dans le Vallon du Hourquet.

Rendez-vous à 9h devant l’Office de Tourisme de St Lary Soulan :

Co-voiturage jusqu’au parking du tunnel de Bielsa. Retour 18h

Matériel fourni par l’artiste naturaliste

Prévoir son pique-nique ,

de bonnes chaussures et un équipement adapté

Inscription 20€ par personne- (forfait parent-enfant 30€)

Auprès de l’Office de Tourisme tel 05 62 39 50 81

ou par mail livrepyreneenauresobrarbe@gmail.com

.

Office de tourisme 37 Rue Vincent Mir

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 livrepyreneenauresobrarbe@gmail.com

English :

Come and discover the fusion of two activities, a botanical and watercolour hike with Nathalie Magrou in the Vallon du Hourquet.

Meet at 9am in front of the St Lary Soulan Tourist Office:

Car pool to Bielsa tunnel parking lot. Return 18h

Equipment provided by the artist

Bring your own picnic,

good shoes and suitable equipment

Registration 20? per person (parent-child package 30?)

From the Tourist Office tel: 05 62 39 50 81

or by e-mail: livrepyreneenauresobrarbe@gmail.com

German :

Erleben Sie die Verschmelzung zweier Aktivitäten, eine botanische Wanderung und Aquarellmalerei mit Nathalie Magrou im Vallon du Hourquet.

Treffpunkt: 9 Uhr vor dem Tourismusbüro in St Lary Soulan:

Fahrgemeinschaften bis zum Parkplatz des Tunnels von Bielsa. Rückkehr um 18 Uhr

Material wird vom Naturkünstler zur Verfügung gestellt

Sein « Picknick » mitbringen,

gute Schuhe und eine geeignete Ausrüstung

Anmeldung 20? pro Person (Eltern-Kind-Paket 30?)

Beim Fremdenverkehrsamt unter Tel.: 05 62 39 50 81

oder per E-Mail: livrepyreneenauresobrarbe@gmail.com

Italiano :

Venite a scoprire la fusione di due attività, una passeggiata botanica e acquerellistica con Nathalie Magrou nel Vallon du Hourquet.

Appuntamento alle 9:00 davanti all’Ufficio del Turismo di St Lary Soulan:

Trasferimento in auto al parcheggio del tunnel di Bielsa. Ritorno alle 18h

Attrezzatura fornita dal naturalista

Portare il proprio picnic,

buone scarpe e un equipaggiamento adeguato

Iscrizione 20? a persona (pacchetto genitori-bambini 30?)

Presso l’Ufficio del turismo tel. 05 62 39 50 81

o via e-mail: livrepyreneenauresobrarbe@gmail.com

Espanol :

Venga a descubrir la fusión de dos actividades, un paseo botánico y de acuarela con Nathalie Magrou en el Vallon du Hourquet.

Encuentro a las 9 h delante de la Oficina de Turismo de St Lary Soulan:

Coche compartido hasta el aparcamiento del túnel de Bielsa. Regreso 18h

Material proporcionado por el naturalista

Traiga su propio picnic

buen calzado y equipo adecuado

Inscripción 20? por persona (paquete padres-hijos 30?)

En la Oficina de Turismo, tel.: 05 62 39 50 81

o por correo electrónico: livrepyreneenauresobrarbe@gmail.com

